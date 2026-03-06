HomeTelevisione“The Voice Generations“, al via la nuova edizione - Rai1
“The Voice Generations“, al via la nuova edizione – Rai1

The Voice Generations

Su Rai1 venerdì 6 marzo 2026 al via la nuova stagione di “The Voice Generations“, lo spin-off di “The Voice” che vede la partecipazione di gruppi di due o più persone, di generazioni differenti, legate da rapporti di parentela, di amizia e unite dalla passione per il canto.

La prima puntata andrà in onda eccezionalmente alle 22.00 subito dopo la diretta della Cerimonia di Apertura della Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Il programma, condotto da Antonella Clerici, vede nel ruolo di coach Loredana Bertè, Arisa, Nek, Clementino e Rocco Hunt.

Le prime tre puntate sono dedicate alle “Blind Auditions”, le tradizionali “audizioni al buio” dove i giudici, di spalle, ascoltano le esibizioni dei gruppi in gara senza poterli vedere. Sarà, dunque, solo la loro voce a doverli conquistare: in questo caso il coach potrà voltarsi e il gruppo entrerà nella sua squadra. Se più coach si volteranno, invece, sarà il gruppo a decidere in quale squadra gareggiare.

Anche in “The Voice Generations” i coach avranno la possibilità di bloccare un altro giudice tramite il tasto “Super Blocco”, impedendogli di portare quel gruppo nel proprio team.

La puntata finale è in programma venerdì 27 marzo 2026.

Una nuova edizione, dunque, ricca di musica, emozione e divertimento dove ogni gruppo che si esibirà porterà la propria storia.

