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“The Whale” – La trama – Rai3

Redazione
di Redazione
The Whale

Su Rai3 sabato 14 marzo 2026 in prima serata, per il ciclo “Il grande cinema d’autore“, va in onda il film di Darren Aronofsky dal titolo “The Whale“.

Il film, basato sull’opera teatrale di Samuel D. Hunter, ha vinto due premi Oscar.

The Whale – La trama

The Whale è la storia di un solitario insegnante di inglese che soffre di obesità grave e di un dolore mai elaborato e che cerca di riavvicinarsi alla figlia adolescente, divenuta quasi un’estranea.

Nel cast Brendan Fraser, Sadie Sink, Hong Chau, Ty Simpkins, Samantha Morton.

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