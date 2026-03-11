HomeTelevisione"Un amore a 5 stelle", su Rai1 un film con Jennifer Lopez...
Televisione

“Un amore a 5 stelle”, su Rai1 un film con Jennifer Lopez – La trama

Redazione
di Redazione
Un amore a cinque stelle

Su Rai1 mercoledì 11 marzo 2026 in prima serata va in onda il film diWayne Wang dal titolo “Un amore a 5 stelle”, con Jennifer Lopez.

Un amore a 5 stelle – La trama

Marisa Ventura è una donna che lavora come cameriera in un hotel di lusso di Manhattan.

Un giorno, quasi per gioco, indossa l’esclusivo cappotto di una cliente. È un attimo, ma basta a cambiare il corso degli eventi. Chris Marshall, affascinante candidato al Senato in visita a New York, la scambia per una ricca ospite dell’albergo.

L’equivoco accende una scintilla inattesa.

Nel cast Jennifer Lopez, Ralph Fiennes, Bob Hoskins, Natasha Richardson, Alan Silvestri, Stanley Tucci.

MOSTRE

Riapre Il Museo Archeologico Nazionale di Capo Colonna

Museo Archeologico Nazionale di Capo Colonna
Read more

“Il volto delle donne. 80 anni di Repubblica: storie di ingegno, dalle grandi artiste alle Madri Costituenti” – Mostra a Roma

“Il volto delle donne. 80 anni di Repubblica: storie di ingegno, dalle grandi artiste alle Madri Costituenti”
Read more

“Lucrezia” di Guido Reni a Palazzo Spinola di Genova

"Lucrezia" di Guido Reni
Read more
spot_img
La Sapienza Università di Roma - Foto di Diego Pirozzolo
Fondazione Roma Sapienza, “Arte in luce” XI edizione

CINEMA

TELEVISIONE

LIBRI

Advertisement

Acquista su AMAZON

Libri

Musica

Abbigliamento

Elettronica

Giardino e Giardinaggio

In qualità di Affiliato Amazon Bit Culturali riceve un guadagno dagli acquisti idonei