“Un amore a 5 stelle”, su Rai1 un film con Jennifer Lopez – La trama

Su Rai1 mercoledì 11 marzo 2026 in prima serata va in onda il film diWayne Wang dal titolo “Un amore a 5 stelle”, con Jennifer Lopez.
Un amore a 5 stelle – La trama
Marisa Ventura è una donna che lavora come cameriera in un hotel di lusso di Manhattan.
Un giorno, quasi per gioco, indossa l’esclusivo cappotto di una cliente. È un attimo, ma basta a cambiare il corso degli eventi. Chris Marshall, affascinante candidato al Senato in visita a New York, la scambia per una ricca ospite dell’albergo.
L’equivoco accende una scintilla inattesa.
Nel cast Jennifer Lopez, Ralph Fiennes, Bob Hoskins, Natasha Richardson, Alan Silvestri, Stanley Tucci.