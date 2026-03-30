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“Un amore regale”, film su Rai Premium – La trama

Redazione
di Redazione
Un amore regale

Su Rai Premium lunedì 30 marzo 2026 alle ore 21.20 va in onda il film di Clare Niederpruem dal titolo “Un amore regale”.

Un amore regale – La trama

Il principe Desmond di Androvia e la principessa Coralina di Vostieri sono pronti a sposarsi per sancire una pace duratura tra i loro due regni. Ma tutto cambia quando Coralina fugge, mettendo a rischio gli accordi diplomatici.

Per evitare una crisi, il principe, in incognito, si mette alla ricerca di Beatrix, la sorella minore di Coralina.

La ragazza, che vive a Boston, è riluttante ad accettare il compito di sostituire la sorella, ma nello stesso tempo capisce che il destino del suo regno dipende anche da lei.

Nel cast Mallory Jansen, Charlie Carrick, Rae Lim, Simon Kunz.

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