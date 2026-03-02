“Un sogno chiamato Florida”, film su Rai5

Su Rai5 lunedì 2 marzo 2026 alle ore 21.25 va in onda il film di Sean Baker dal titolo “Un sogno chiamato Florida”, con Willem Dafoe.

Un sogno chiamato Florida – La trama

Il film racconta la storia di una vivace bambina, Moonee, e dei suoi amici, le cui vacanze estive si riempiono della sorpresa, dello spirito di possibilità e del senso di avventura tipici dell’infanzia mentre gli adulti intorno a loro attraversano tempi difficili.

Hanno circa sei anni e riescono ancora a trasformare una realtà fatta di quotidiana miseria in un’avventura.

Moonee cresce in una precarietà che la madre, Halley, fatica a gestire.

Bobby, il manager della struttura dove vivono, il Magic Castel Hotel, prova a tenere insieme quel fragile mondo.

Nel cast Willem Dafoe, Brooklyn Kimberly Prince, Bria Vinaite, Valeria Cotto, Christopher Rivera, Caleb Landry Jones.