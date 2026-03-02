HomeTelevisione“Un sogno chiamato Florida”, film su Rai5
Televisione

“Un sogno chiamato Florida”, film su Rai5

Redazione
di Redazione
Un sogno chiamato Florida

Su Rai5 lunedì 2 marzo 2026 alle ore 21.25 va in onda il film di Sean Baker dal titolo “Un sogno chiamato Florida”, con Willem Dafoe.

Un sogno chiamato Florida – La trama

Il film racconta la storia di una vivace bambina, Moonee, e dei suoi amici, le cui vacanze estive si riempiono della sorpresa, dello spirito di possibilità e del senso di avventura tipici dell’infanzia mentre gli adulti intorno a loro attraversano tempi difficili.

Hanno circa sei anni e riescono ancora a trasformare una realtà fatta di quotidiana miseria in un’avventura.

Moonee cresce in una precarietà che la madre, Halley, fatica a gestire.
Bobby, il manager della struttura dove vivono, il Magic Castel Hotel, prova a tenere insieme quel fragile mondo.

Nel cast Willem Dafoe, Brooklyn Kimberly Prince, Bria Vinaite, Valeria Cotto, Christopher Rivera, Caleb Landry Jones.

Fondazione Roma Sapienza, "Arte in luce" XI edizione
Fondazione Roma Sapienza, “Arte in luce” XI edizione

