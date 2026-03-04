Vanina 2, con Giusy Buscemi – La trama della prima puntata – Canale 5

Su Canale 5, mercoledì 4 marzo 2026 in prima serata, al via la seconda stagione della serie “Vanina – Un vicequestore a Catania”, con Giusy Buscemi.
La fiction, diretta da Davide Marengo e Riccardo Mosca, è tratta dai romanzi di Cristina Cassar Scalia.
Vanina – Un vicequestore a Catania – La trama della prima puntata
Per la vicequestore di Catania Vanina Guarrasi ha inizio un nuovo capitolo su cui aleggiano ancora i fantasmi del passato.
Il magistrato Paolo Malfitano le ha promesso di lasciare l’Antimafia di Palermo e voltare pagina insieme a lei, non prima, però, di aver arrestato Salvatore Fratta, l’ultimo degli assassini di suo padre ancora a piede libero.
Sembra sia stato proprio il latitante, infatti, a lasciare in casa di Vanina una pallottola, segno di una minaccia che fa alzare intorno alla poliziotta gli scudi della sua squadra: l’ispettore capo Carmelo Spanò, l’ispettrice Marta Bonazzoli, il sovrintendente Mimmo Nunnari, l’agente Salvatore Lo Faro, il dirigente Tito Macchia, che ha disposto una scorta per proteggerla.
Intanto la vita scorre. Vanina deve aiutare l’amica avvocata Giuli De Rosa a tenere un segreto e proteggere l’amico medico legale Adriano Calì da una verità che potrebbe mandarlo in pezzi.
E poi c’è il ritorno di Manfredi Monterreale, che farà scattare la gelosia di Paolo.
Il cast
Insieme a Giusy Buscemi, nel cast Giorgio Marchesi, Claudio Castrogiovanni, Corrado Fortuna, Dajana Roncione, Orlando Cinque, Danilo Arena, Paola Giannini, Giulio Della Monica, Alessandro Lui.