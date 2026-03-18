Vanina 2 – La trama della terza puntata

Su Canale 5, mercoledì 18 marzo 2026 in prima serata, la terza puntata della seconda stagione della serie “Vanina – Un vicequestore a Catania”, con Giusy Buscemi.
L’episodio, diretto da Riccardo Mosca, è tratta dal romanzo “La carrozza della santa” di Cristina Cassar Scalia.
Vanina – Un vicequestore a Catania – La carrozza della santa – La trama
Vanina prova a riprendere in mano la sua vita e si riavvicina a Manfredi, ormai suo buon amico.
Giuli, oppressa dai sensi di colpa, continua a tacere ad Adriano la verità sulla paternità della bambina che aspetta. Intanto, durante la festa di Sant’Agata, in una carrozza viene trovato un uomo ucciso, in un lago di sangue. È Vasco Nocera, conosciuto in tutta Catania.
Vanina inizia ad indagare.
Il cast
Insieme a Giusy Buscemi, nel cast Giorgio Marchesi, Claudio Castrogiovanni, Corrado Fortuna, Dajana Roncione, Orlando Cinque, Danilo Arena, Paola Giannini, Giulio Della Monica, Alessandro Lui, Maurizio Marchetti, Giorgio Marchesi, Stefano Gianino, Rita Abela, Antonio Alveario, Pietro Delle Piane, Gabriella Saitta.