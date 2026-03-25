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Vanina 2 – L’ultima puntata – La trama e il cast

Redazione
di Redazione
Vanina - Un vicequestore a Catania

Su Canale 5, mercoledì 25 marzo 2026 in prima serata, la quarta e ultima puntata della seconda stagione della serie “Vanina – Un vicequestore a Catania”, con Giusy Buscemi.

L’episodio, diretto da Davide Marengo, è tratta dal romanzo “La banda dei carusi” di Cristina Cassar Scalia.

Vanina – Un vicequestore a CataniaLa banda dei carusi – La trama

Il giovanissimo Thomas Ruscica, uno dei coraggiosi volontari che aiutavano La Barbera a contrastare il racket della droga a Catania, viene trovato brutalmente ucciso nel capanno dello stabilimento balneare in cui lavorava.

È una morte che commuove profondamente Vanina e la sua squadra, che avevano avuto modo di conoscere il ragazzo e apprezzarne il percorso di redenzione dalla droga.

Per il PM incaricato del caso la fidanzata di Thomas è la perfetta indiziata. Vanina però non è d’accordo e nemmeno Spanò. La ragazza è la figlioccia della sua ex moglie Rosy e l’uomo ha a cuore il suo caso.

Indagando, Vanina scoprirà la verità.

Il cast

Insieme a Giusy Buscemi, nel cast Claudio Castrogiovanni, Corrado Fortuna, Dajana Roncione, Orlando Cinque, Danilo Arena, Paola Giannini, Giulio Della Monica, Alessandro Lui, Maurizio Marchetti, Giorgio Marchesi, Rita Abela, Simone Colombari, Massimiliano Davoli, Daniele Pilli, Andrea Cianci, Domizia Russo, Grazia La Ferla, Manuela Ventura, Cosimo Coltraro, Simona Di Bella.

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