Al cinema il film “Los Domingos”

È al cinema dal 2 aprile 2026 il film di Alauda Ruiz de Azúa dal titolo “Los Domingos“.
Los Domingos – La trama
La storia di Ainara, una brillante e idealista diciassettenne che deve decidere cosa studiare all’università. O, almeno, questo è ciò che la sua famiglia si aspetta da lei.
Inaspettatamente, la ragazza sostiene di sentirsi sempre più vicina a Dio e rivela che sta pensando di abbracciare la vita di suora di clausura.
La notizia coglie di sorpresa tutta la famiglia, causando una frattura e mettendo tutti alla prova.
Scheda film
Titolo: Los Domingos
Regia: Alauda Ruiz de Azúa
Cast: Blanca Soroa, Patricia López Arnaiz, Miguel Garcés, Juan Minujín, Mabel Rivera, Nagore Aranburu
Durata: 115 minuti
Genere: Drammatico
Distribuzione: Movies Inspired
Data di uscita: 2 aprile 2026