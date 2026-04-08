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Al cinema il film “Los Domingos”

Redazione
di Redazione
Los Domingos

È al cinema dal 2 aprile 2026 il film di Alauda Ruiz de Azúa dal titolo “Los Domingos“.

Los Domingos – La trama

La storia di Ainara, una brillante e idealista diciassettenne che deve decidere cosa studiare all’università. O, almeno, questo è ciò che la sua famiglia si aspetta da lei.

Inaspettatamente, la ragazza sostiene di sentirsi sempre più vicina a Dio e rivela che sta pensando di abbracciare la vita di suora di clausura.

La notizia coglie di sorpresa tutta la famiglia, causando una frattura e mettendo tutti alla prova.

Scheda film

Titolo: Los Domingos
Regia: Alauda Ruiz de Azúa
Cast: Blanca Soroa, Patricia López Arnaiz, Miguel Garcés, Juan Minujín, Mabel Rivera, Nagore Aranburu
Durata: 115 minuti
Genere: Drammatico
Distribuzione: Movies Inspired
Data di uscita: 2 aprile 2026

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