“Il figlio del deserto”, un film di Gilles de Maistre

“Il figlio del deserto” è il titolo del film di Gilles de Maistre, nelle sale cinematografiche dal 23 aprile 2026.
Il Figlio del Deserto – La trama
La storia di Sun, una ragazzina di dodici anni cresciuta ascoltando dal nonno l’affascinante storia del “bambino struzzo perduto nel deserto”.
La memoria orale del nonno diventa così un libro e durante una serie di presentazioni Sun viene invitata a visitare il Sahara.
Per lei è sempre stata una favola, un racconto magico da tramandare, finché nel cuore del deserto, ricostruisce l’incredibile vicenda di Hadara, un bambino nato in una famiglia nomade che, a soli due anni, si smarrì durante una violenta tempesta di sabbia.
Destinato a una morte quasi certa, venne invece salvato da un gruppo di struzzi che lo accolsero come parte del loro branco. Gli animali gli offrirono protezione e gli insegnarono a sopravvivere tra dune e sole implacabile.
Il viaggio di Sun nel Sahara diventa così un percorso di scoperta.
Scheda film
Titolo: Il figlio del deserto
Regia: Gilles de Maistre
Cast: Nahel Tran, Nahïl Bouazzaoui, Zayn Sekkat, Kev Adams, Neige de Maistre, Adriane Gradziel, Faical El Kihel, Salma Sairi, Moun Ghazali, Youssef Tounzi
Durata: 92 minuti
Distribuzione: 01 Distribution
Data di uscita: 23 aprile 2026