“Lo chiamava Rock & Roll” – La trama del film

“Lo chiamava Rock & Roll” è il titolo del nuovo film di Saverio Smeriglio, nelle sale cinematografiche dal 16 aprile 2026.
Lo chiamava Rock & Roll – La trama
Mauro è un surfista abituato a sfidare le onde più imponenti. Un incidente lo costringe però a una lunga riabilitazione, allontanandolo dal mare e dalla vita che amava.
In clinica incontra Federico, giovane atleta affetto da atassia e costretto sulla sedia a rotelle, ma dotato di una straordinaria energia vitale.
Tra loro nasce un’amicizia inattesa che porterà Mauro a compiere un gesto impulsivo: fuggire dalla routine e partire insieme a Federico per un viaggio fuori dagli schemi.
Un viaggio che diventerà una ricerca di libertà, identità e rinascita.
Scheda film
Titolo: Lo chiamava Rock & Roll
Regia: Saverio Smeriglio
Cast: Andrea Montovoli, Federico Richard Villa, Ivana Lotito, Caterina Silva, Isabel Russinova, Nicola Nocella
Genere: Commedia
Distribuzione: Medusa Film
Data di uscita: 16 aprile 2026