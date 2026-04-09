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“Lo chiamava Rock & Roll” – La trama e il cast

Redazione
di Redazione
Lo chiamava Rock & Roll

Lo chiamava Rock & Roll” è il titolo del nuovo film di Saverio Smeriglio, nelle sale cinematografiche dal 16 aprile 2026.

Lo chiamava Rock & Roll – La trama

Mauro è un surfista abituato a sfidare le onde più imponenti. Un incidente lo costringe però a una lunga riabilitazione, allontanandolo dal mare e dalla vita che amava.

In clinica incontra Federico, giovane atleta affetto da atassia e costretto sulla sedia a rotelle, ma dotato di una straordinaria energia vitale.

Tra loro nasce un’amicizia inattesa che porterà Mauro a compiere un gesto impulsivo: fuggire dalla routine e partire insieme a Federico per un viaggio fuori dagli schemi.
Un viaggio che diventerà una ricerca di libertà, identità e rinascita.

Scheda film

Titolo: Lo chiamava Rock & Roll
Regia: Saverio Smeriglio
Cast: Andrea Montovoli, Federico Richard Villa, Ivana Lotito, Caterina Silva, Isabel Russinova, Nicola Nocella
Genere: Commedia
Distribuzione: Medusa Film
Data di uscita: 16 aprile 2026

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