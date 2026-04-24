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“Le convenienze ed inconvenienze teatrali” di Donizetti al Teatro Massimo di Palermo

Redazione
di Redazione
"Le convenienze ed inconvenienze teatrali" di Gaetano Donizetti al Teatro Massimo di Palermo

Al Teatro Massimo di Palermo è in programma dal 26 aprile al 3 maggio 2026, per sei rappresentazioni, “Le convenienze ed inconvenienze teatrali” di Gaetano Donizetti. Un nuovo allestimento del prestigioso Teatro palermitano.

Sul podio il Maestro George Petrou.
La regia è di Moshe Leiser e Patrice Caurier.
Le scene sono di Moshe Leiser, i costumi di Agostino Cavalca, le luci di Christophe Forey. La consulenza drammaturgica e musicale è di Paolo V. Montanari.

Le convenienze ed inconvenienze teatrali – Personaggi e interpreti

Corilla Scortichini: Desirée Rancatore;
Procolo Cornacchia: Giuseppe Toia;
Biscroma Strappaviscere: Bryan Sala;
Mamma Agata: Nicola Alaimo;
Luigia Scannagalli: Caterina Di Tonno;
Guglielmo Antolstoinoff: Joshua Sanders;
Pippetto: Maximiliano Danta;
Cesare Salzapariglia: Matteo Mollica;
Impresario: Salvatore Salvaggio;
Ispettore: Blagoj Nacoski;
E con la partecipazione di Aaron.

Orchestra e Coro del Teatro Massimo.
Maestro del Coro Salvatore Punturo.

Le date

Domenica 26 aprile 2026 alle ore 20.00 (Turno Prime);
Martedì 28 aprile alle ore 18.30 (Turno B);
Mercoledì 29 aprile alle ore 18.30 (Turno Scuola);
Giovedì 30 aprile alle ore 18.30 (Turno C);
Sabato 2 maggio alle ore 18.30 (Turno Opera);
Domenica 3 maggio alle ore 17.30 (Turno D).

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