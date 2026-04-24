“Le convenienze ed inconvenienze teatrali” di Donizetti al Teatro Massimo di Palermo

Al Teatro Massimo di Palermo è in programma dal 26 aprile al 3 maggio 2026, per sei rappresentazioni, “Le convenienze ed inconvenienze teatrali” di Gaetano Donizetti. Un nuovo allestimento del prestigioso Teatro palermitano.
Sul podio il Maestro George Petrou.
La regia è di Moshe Leiser e Patrice Caurier.
Le scene sono di Moshe Leiser, i costumi di Agostino Cavalca, le luci di Christophe Forey. La consulenza drammaturgica e musicale è di Paolo V. Montanari.
Le convenienze ed inconvenienze teatrali – Personaggi e interpreti
Corilla Scortichini: Desirée Rancatore;
Procolo Cornacchia: Giuseppe Toia;
Biscroma Strappaviscere: Bryan Sala;
Mamma Agata: Nicola Alaimo;
Luigia Scannagalli: Caterina Di Tonno;
Guglielmo Antolstoinoff: Joshua Sanders;
Pippetto: Maximiliano Danta;
Cesare Salzapariglia: Matteo Mollica;
Impresario: Salvatore Salvaggio;
Ispettore: Blagoj Nacoski;
E con la partecipazione di Aaron.
Orchestra e Coro del Teatro Massimo.
Maestro del Coro Salvatore Punturo.
Le date
Domenica 26 aprile 2026 alle ore 20.00 (Turno Prime);
Martedì 28 aprile alle ore 18.30 (Turno B);
Mercoledì 29 aprile alle ore 18.30 (Turno Scuola);
Giovedì 30 aprile alle ore 18.30 (Turno C);
Sabato 2 maggio alle ore 18.30 (Turno Opera);
Domenica 3 maggio alle ore 17.30 (Turno D).