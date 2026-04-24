“Le convenienze ed inconvenienze teatrali” di Donizetti al Teatro Massimo di Palermo

Al Teatro Massimo di Palermo è in programma dal 26 aprile al 3 maggio 2026, per sei rappresentazioni, “Le convenienze ed inconvenienze teatrali” di Gaetano Donizetti. Un nuovo allestimento del prestigioso Teatro palermitano.

Sul podio il Maestro George Petrou.

La regia è di Moshe Leiser e Patrice Caurier.

Le scene sono di Moshe Leiser, i costumi di Agostino Cavalca, le luci di Christophe Forey. La consulenza drammaturgica e musicale è di Paolo V. Montanari.

Le convenienze ed inconvenienze teatrali – Personaggi e interpreti

Corilla Scortichini: Desirée Rancatore;

Procolo Cornacchia: Giuseppe Toia;

Biscroma Strappaviscere: Bryan Sala;

Mamma Agata: Nicola Alaimo;

Luigia Scannagalli: Caterina Di Tonno;

Guglielmo Antolstoinoff: Joshua Sanders;

Pippetto: Maximiliano Danta;

Cesare Salzapariglia: Matteo Mollica;

Impresario: Salvatore Salvaggio;

Ispettore: Blagoj Nacoski;

E con la partecipazione di Aaron.

Orchestra e Coro del Teatro Massimo.

Maestro del Coro Salvatore Punturo.

Le date

Domenica 26 aprile 2026 alle ore 20.00 (Turno Prime);

Martedì 28 aprile alle ore 18.30 (Turno B);

Mercoledì 29 aprile alle ore 18.30 (Turno Scuola);

Giovedì 30 aprile alle ore 18.30 (Turno C);

Sabato 2 maggio alle ore 18.30 (Turno Opera);

Domenica 3 maggio alle ore 17.30 (Turno D).