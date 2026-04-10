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Ad “Affari tuoi” Lorenzo Jovanotti e Gianni Morandi

Redazione
di Redazione
Affari tuoi

Su Rai1 stasera venerdì 10 aprile 2026 alle ore 20.35 va in onda una puntata speciale di “Affari tuoi“, condotta da Stefano De Martino.

È prevista la presenza di due concorrenti d’eccezione: Lorenzo Jovanotti e Gianni Morandi.

I due artisti giocheranno in coppia una partita del game show il cui premio finale sarà devoluto in beneficenza.

Ad affiancarli ci saranno familiari, amici e colleghi – tra loro, le figlie dei due cantanti, Marianna Morandi e Teresa Cherubini, Saturnino Celani, bassista di Jovanotti, Nick Cerioni, curatore dello styling di entrambi, e molti altri – che avranno il compito di aprire i pacchi che verranno chiamati.

Durante la serata, brani dei due cantanti accompagneranno i vari momenti della partita.

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