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“Affari tuoi” – 10 aprile – Puntata speciale con Jovanotti e Morandi

Redazione
di Redazione
Affari tuoi

Su Rai1 stasera venerdì 10 aprile 2026 alle ore 20.35 va in onda una puntata speciale di “Affari tuoi“, condotta da Stefano De Martino.

È prevista la presenza di due concorrenti d’eccezione: Lorenzo Jovanotti e Gianni Morandi.

I due artisti giocheranno in coppia una partita del game show il cui premio finale sarà devoluto in beneficenza.

Ad affiancarli ci saranno familiari, amici e colleghi – tra loro, le figlie dei due cantanti, Marianna Morandi e Teresa Cherubini, Saturnino Celani, bassista di Jovanotti, Nick Cerioni, curatore dello styling di entrambi, e molti altri – che avranno il compito di aprire i pacchi che verranno chiamati.

Durante la serata, brani dei due cantanti accompagneranno i vari momenti della partita.

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