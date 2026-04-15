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“Caccia all’agente Freegard” – Rai Movie – La trama

Redazione
di Redazione
Caccia all'agente Freegard

Su Rai Movie giovedì 16 aprile 2026 in prima serata va in onda il film di Adam Patterson e Declan Lawn dal titolo “Caccia all’agente Freegard”.

Caccia all’agente Freegard – La trama

Robert è un uomo affascinante e apparentemente ricco; Alice è un’avvocata che s’innamora di lui.

Insospettita però da alcune circostanze, la donna convince il suo amico Phil, un detective privato, a indagare sul conto dell’uomo: viene fuori che Robert ha una falsa identità.

Messo alle strette da Alice, lui dichiara di essere un agente dei servizi segreti, ma la realtà è ben diversa.

Nel cast James Norton, Gemma Anterton, Marisa Abela, Sarah Goldberg, Shazad Latif, Jimmy Akingbola, Freya Mavor.

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