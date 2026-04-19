“Che Tempo Che Fa” – Gli ospiti di Fazio – 19 aprile

In diretta sul NOVE, e in streaming su discovery+, domenica 19 aprile 2026 dalle ore 19.30 una nuova puntata di “Che Tempo Che Fa” di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerbäck.
Gli ospiti
Tanti gli ospiti della puntata:
Giuseppe Conte, il Presidente del Movimento 5 Stelle, nelle librerie con “Una nuova primavera. La mia storia, i nostri valori, la sfida progressista per l’Italia”.
Stefano De Martino, conduttore di “Affari tuoi” e prossimo direttore artistico del Festival di Sanremo.
Nek, con il suo nuovo album “Nek Hits Live” e prossimamente in tour con il “Nek Hits Live Summer 2026”.
Elio e Marina Viola, l’autrice del libro “Il volo del tacchino. Mio figlio autistico va a vivere da solo” (con prefazione di Elio).
Francesco Piccolo, nelle librerie con “Cosa sono le nuvole”.
Roberto Burioni, Professore Ordinario di Microbiologia e Virologia all’Università Vita-Salute San Raffaele; Renato Romagnoli, Direttore di Chirurgia Generale 2U del Centro Trapianto di Fegato dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino; Fiorenza Sarzanini, Vicedirettrice del Corriere della Sera; Massimo Giannini, editorialista de la Repubblica; Nello Scavo, inviato di Avvenire; Mariangela Pira, nelle librerie con “24 parole per capire l’economia”.
Che Tempo Che Fa – Il Tavolo
A chiudere la puntata l’immancabile appuntamento con “Che tempo che fa – Il Tavolo” con: Zaynab Dosso, Medaglia d’Oro nei 60 metri piani ai Mondiali indoor di atletica leggera 2026; Alba Parietti; Diego Abatantuono; Giovanni Esposito, tra i protagonisti della sesta edizione di “Lol – Chi ride è fuori”; Orietta Berti; Paolo Rossi; Nino Frassica; Ubaldo Pantani; Mara Maionchi; Gigi Marzullo; Francesco Paolantoni; la Signora Coriandoli; Giucas Casella.