“Chiara”, film su Rai5

Su Rai5 martedì 7 aprile 2026 alle ore 21.24 va in onda il film di Susanna Nicchiarelli dal titolo “Chiara”.

La storia di una santa. La storia di una ragazza e del suo sogno.

Chiara – La trama

Assisi, 1211: appena diciottenne, per seguire l’esempio di Francesco, Chiara abbandona la casa paterna per votarsi alla povertà e alla castità.

Il contrasto con la famiglia e con l’autorità cattolica non spegnerà la forza e il sogno della ragazza, destinata alla santità e alla creazione di una delle comunità più importanti della storia della Chiesa.

Nel cast Margherita Mazzucco, Andrea Carpenzano, Carlotta Natoli, Paola Tiziana Cruciani, Flaminia Mancin, Valentino Campitelli, Paolo Briguglia, Giulia Testi, Luigi Vestuto, Luigi Lo Cascio.