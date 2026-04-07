Claudio Bisio nella serie “Uno sbirro in Appennino” – La trama e il cast

Su Rai1 va in onda da giovedì 9 aprile 2026 in prima serata la nuova serie tv “Uno sbirro in Appennino“, con Claudio Bisio, Valentina Lodovini, Chiara Celotto, Elisa Di Eusanio, Michele Savoia.

La fiction in 4 puntate, per la regia di Renato De Maria, mette in scena il ritorno del commissario Vasco Benassi (interpretato da Claudio Bisio) nel suggestivo scenario di Muntagò, immaginario paese d’origine del personaggio, che rappresenta l’intero Appennino, con la sua bellezza, le tradizioni, l’anima popolare.

Il commissario Benassi, pur titolare di un bel curriculum di successi investigativi, ha commesso un errore che paga con un “punitivo” ritorno a casa.

Ma le indagini che deve affrontare lo costringono a riprendere contatto con le sue radici e con le persone che si è lasciato alle spalle.

Uno sbirro in Appennino – La trama della prima puntata

Episodio 1 – Delitto o pregiudizio?

Vasco Benassi viene trasferito a Muntagò per una decisione del questore che il commissario vive come una punizione. Ritrova vecchi amici e familiari, certo, ma il ritorno al paese natale risveglia in lui ricordi dolorosi.

Benassi si ritrova presto coinvolto in un caso di morte sospetta: Renato Pinardi, un anziano del borgo di Ca’ Pasello, viene trovato morto nella sua casa. La badante di Renato, Karina, una donna bielorussa dal passato misterioso, diventa la principale sospettata.

Parallelamente, Benassi si riavvicina a Nicole Poli, sua vecchia fiamma che lo coinvolge in un mistero legato allo strano comportamento del figlio Magico.

Questo riavvicinamento risveglia sentimenti sopiti in Benassi, che si trova anche a riflettere sul suo passato.

Episodio 2 – I segreti del pozzo

Amaranta, giovane agente della squadra di Benassi, si avvicina a Magico, ragazzo enigmatico.

Fingendo un interesse per lui, Amaranta scopre una piantagione di marijuana nascosta nei boschi e arresta il ragazzo, dimostrando la sua determinazione.

Questo arresto crea tensioni tra Benassi e Nicole, madre di Magico, che accusa il commissario di aver usato Amaranta per incastrare suo figlio.

Nel frattempo, le indagini sulla morte di Renato prendono una svolta inaspettata.

Il cast

Nel cast Claudio Bisio, Valentina Lodovini, Chiara Celotto, Elisa D’Eusanio, Michele Savoia, Ivan Zerbinati, Lorenzo Minutillo, Jacopo Dei, Selvaggia Quattrini, Stefano Abbati, Antonio Gerardi.