HomeTeatro“Colpo di scena”, Carlo Buccirosso su Rai5
TeatroTelevisione

“Colpo di scena”, Carlo Buccirosso su Rai5

Redazione
di Redazione
Colpo di scena

Su Rai5 in prima serata sabato 18 aprile 2026 va in onda la commedia teatrale scritta, diretta e interpretata da Carlo Buccirosso dal titolo “Colpo di scena”.

Colpo di scena – La trama

In un commissariato di provincia, il vicequestore Eduardo Piscitelli e la sua squadra si trovano ad affrontare un caso complesso e spinoso.
Al centro delle indagini c’è un unico sospettato: Michele Donnarumma.

Tra interrogatori, tensioni, equivoci e dinamiche tragicomiche, il vicequestore tenta di fare luce sulla vicenda.

Il cast

Insieme a Carlo Buccirosso, nel cast Gino Monteleone, Gennaro Silvestro, Peppe Miale, Monica Assante di Tatisso, Elvira Zingone, Giordano Bassetti, Fiorella Zullo, Matteo Tugnoli, Roberta Gesuè.

Mostre

“Giulio Cesare Procaccini. Gli Apostoli riuniti”, mostra a Genova

"Giulio Cesare Procaccini. Gli Apostoli riuniti"
Read more

Giovanni Andrea De Ferrari a Genova

“Giovanni Andrea De Ferrari restituito. Dipinti e disegni inediti intorno alla pala di San Nicolosio”
Read more
La Sapienza Università di Roma - Foto di Diego Pirozzolo
Fondazione Roma Sapienza, “Arte in luce” XI edizione

CINEMA

TELEVISIONE

Advertisement

Acquista su AMAZON

Libri

Musica

Abbigliamento

Elettronica

Giardino e Giardinaggio

In qualità di Affiliato Amazon Bit Culturali riceve un guadagno dagli acquisti idonei