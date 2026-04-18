“Colpo di scena”, Carlo Buccirosso su Rai5

Su Rai5 in prima serata sabato 18 aprile 2026 va in onda la commedia teatrale scritta, diretta e interpretata da Carlo Buccirosso dal titolo “Colpo di scena”.
Colpo di scena – La trama
In un commissariato di provincia, il vicequestore Eduardo Piscitelli e la sua squadra si trovano ad affrontare un caso complesso e spinoso.
Al centro delle indagini c’è un unico sospettato: Michele Donnarumma.
Tra interrogatori, tensioni, equivoci e dinamiche tragicomiche, il vicequestore tenta di fare luce sulla vicenda.
Il cast
Insieme a Carlo Buccirosso, nel cast Gino Monteleone, Gennaro Silvestro, Peppe Miale, Monica Assante di Tatisso, Elvira Zingone, Giordano Bassetti, Fiorella Zullo, Matteo Tugnoli, Roberta Gesuè.