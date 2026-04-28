Sul NOVE, giovedì 30 aprile 2026 in prima serata, al via la nuova stagione di “Comedy Match”, lo show comico condotto da Katia Follesa, con un cast di comici d’eccezione.
Dopo il successo della precedente edizione, Katia Follesa torna a guidare due squadre composte da 4 comici ciascuna che si affronteranno su un palco rotante in 9 diversi match, mettendo alla prova la loro capacità di improvvisare sui temi più svariati.
Tra le sfide di quest’anno, si aggiunge il Comedy Bar in cui ogni comico dovrà interpretare un personaggio e farlo evolvere nel corso delle puntate.
Ogni puntata di “Comedy Match” vedrà alternarsi i talent storici – Maria Di Biase, Debora Villa, Marta Zoboli, Andrea Pisani, Scintilla, Angelo Pisani, Federico Basso, Gianluca De Angelis, Giulia Vecchio – con le new entry Aurora Leone, Alessandro Betti, Sergio Friscia, Andrea Perroni, Peppe Iodice, per una nuova stagione tutta da ridere.
Ospite speciale Angelo Pintus, che affiancherà Katia e il cast nella prima puntata dello show.
Seguendo le regole dettate dalla conduttrice, i comici protagonisti dovranno mettere in campo il loro talento, il tutto sotto il giudizio del pubblico che, al termine di ogni sfida, voterà la propria squadra preferita fino alla Comedy Battle, il round finale dello show in grado di modificare il risultato parziale della sfida, decretando la squadra vincitrice.