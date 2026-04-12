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“Da noi… a ruota libera” – Gli ospiti del 12 aprile

Redazione
di Redazione
Da noi…a ruota libera

Nuovo appuntamento con “Da noi… a ruota libera”, il programma condotto da Francesca Fialdini, domenica 12 aprile 2026 alle ore 17.20 su Rai1.

Tanti gli ospiti della puntata:

Barbara Bouchet, protagonista del film di Emanuela Piovano dal titolo “Finale: allegro”, nelle sale cinematografiche dal 9 aprile 2026.

Leo Gassmann, che ha pubblicato il singolo “Oltre”, che ha anticipato l’album “Vita Vera Paradiso” uscito il 10 aprile 2026.

Francesco Arca e Miriam Dalmazio, tra gli interpreti della nuova serie “La buona stella”, in onda su Rai1 dal 13 aprile 2026 in prima serata.

Max Laudadio, che ha recentemente pubblicato il libro “Il Cantico delle formiche”.

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