“Dalla strada al palco” – Gli ospiti – 24 aprile

Su Rai1, venerdì 24 aprile 2026 in prima serata, terzo appuntamento con “Dalla strada al palco“, people show che porta in scena artisti di strada e trasforma il palco in una piazza spettacolare.
Un viaggio emozionante nel mondo dei performer di strada con le loro storie, il loro talento, la passione e la creatività.
A commentare le performance un quartetto d’eccezione, meglio definiti come “passanti importanti”: Carlo Conti, Mara Venier, Nino Frassica, Bianca Guaccero.
Tra gli ospiti della puntata Enrico Brignano e Rocco Hunt.
Ad accompagnare gli artisti, la band live diretta dal Maestro Enrico Melozzi.
Nel corso della puntata, il pubblico e i “passanti importanti” scelgono i due migliori performer che accederanno alla finale per contendersi il titolo di miglior artista di strada.