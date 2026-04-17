“Dalla strada al palco”, 17 aprile – Gli ospiti

Su Rai1, venerdì 17 aprile 2026 in prima serata, secondo appuntamento con “Dalla strada al palco“, people show che porta in scena artisti di strada e trasforma il palco in una piazza spettacolare.

Un viaggio emozionante nel mondo dei performer di strada con le loro storie, il loro talento, la passione e la creatività.

A commentare le performance un quartetto d’eccezione, meglio definiti come “passanti importanti”: Carlo Conti, Mara Venier, Nino Frassica, Bianca Guaccero.

Tra gli ospiti della puntata Alex Britti e i Gipsy Kings by André Reyes.

Ad accompagnare gli artisti, la band live diretta dal Maestro Enrico Melozzi.

Nel corso della puntata, il pubblico e i “passanti importanti” scelgono i due migliori performer che accederanno alla finale per contendersi il titolo di miglior artista di strada d’Italia.

Nella prima puntata sono stati scelti come finalisti Alfio Russo, artista di strada quattordicenne, che ha emozionato il pubblico con la sua incredibile performance al sax, e il Gruppo Lirico Priolo, una famiglia di cantanti lirici venezuelani.