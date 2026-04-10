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Delitti in paradiso – 10 aprile – La trama

Redazione
di Redazione
Delitti in paradiso

Su Rai2 venerdì 10 aprile 2026 in prima serata va in onda una nuova puntata della quindicesima stagione di “Delitti in paradiso”, con Don Gilet nel ruolo dell’ispettore Wilson.

Il titolo dell’episodio è “Tempesta di veleno”.

Delitti in paradiso – Tempesta di veleno – La trama

Durante una rappresentazione de “La Tempesta”, un attore collassa dopo aver bevuto da una bottiglia di scena: la causa della morte è avvelenamento.

Ma il mistero si infittisce quando emerge che altri due membri del cast hanno bevuto dallo stesso contenitore senza conseguenze.

In un’indagine carica di tensione e sospetti, ogni sguardo e ogni gesto possono nascondere un segreto.

Nel cast Don Gilet, Don Warrington, Elizabeth Bourgine, Shantol Jackson.

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