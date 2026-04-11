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“Domenica In” – Gli ospiti – 12 aprile

Redazione
di Redazione
Domenica In

Su Rai1 domenica 12 aprile 2026 alle ore 14.00, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, va in onda una nuova puntata di “Domenica In”, condotta da Mara Venier, affiancata da Tommaso Cerno,Teo Mammucari ed Enzo Miccio.

Gli ospiti

Riccardo Scamarcio interverrà per presentare il film “Alla Festa della Rivoluzione”, al cinema dal prossimo 16 aprile, per la regia di Arnaldo Catinari.

Ambra Orfei, figlia di Nando e nipote di Moira, si racconterà tra carriera e vita privata.

Maurizio Ferrini, noto anche per il suo amatissimo personaggio “La Signora Coriandoli”, presenterà il suo nuovo libro “A carnevale ogni omicidio vale”.

Malika Ayane si esibirà con il brano “Animali notturni”, presentato al Festival di Sanremo.

Pierluigi Diaco, al timone del programma “BellaMa’” su Rai 2, sarà protagonista di un’intervista sulle tappe più significative della sua carriera.

Nello spazio dedicato all’attualità Mara Venier e Tommaso Cerno, insieme a Serena Bortone, Salvo Sottile e Vittorio Occorsio, affronteranno il tema della dipendenza dai cellulari dei minori.

Enzo Miccio racconterà la storia d’amore tra Nino Manfredi e la moglie Erminia.

Teo Mammucari intratterrà il pubblico con il gioco telefonico “La cassaforte di Domenica In”.

In occasione del 174° anniversario della Polizia di Stato è previsto un collegamento da Piazza del Popolo, a Roma.

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