“Domenica In” – Gli ospiti – 19 aprile

Su Rai1 domenica 19 aprile 2026 alle ore 14.00, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, va in onda una nuova puntata di “Domenica In”, condotta da Mara Venier, affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio.

Gli ospiti

Marco Masini sarà protagonista di una performance piano e voce con i suoi successi più amati e presenterà il singolo “Di più”, estratto dal suo nuovo album “Perfetto imperfetto”.

Elisa Isoardi si racconterà a Mara Venier, soffermandosi sul suo percorso professionale e sulla sua vita privata.

Marina Peroni, moglie del cantante Sandro Giacobbe, scomparso a dicembre scorso, ricorderà la loro storia d’ amore.

Dolcenera sarà in studio con il singolo “My Love”.

Michele Bravi interpreterà “Genitore 3”, tra i brani contenuti nel disco appena pubblicato “Commedia musicale”.

Per lo spazio dedicato all’attualità, Mara Venier e Tommaso Cerno, insieme a Salvo Sottile e altri ospiti, si soffermeranno sulla drammatica vicenda di Massa.

Per i “50 anni di Domenica In”, Pino Strabioli questa settimana ripercorrerà l’edizione del 1985/1986 condotta da Mino Damato.

Enzo Miccio racconterà la storia d’amore tra Gianni Agnelli e Marella Caracciolo.

Teo Mammucari intratterrà il pubblico con il gioco telefonico “La cassaforte di Domenica In”.