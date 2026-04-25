“Domenica In” – Gli ospiti – 26 aprile

Su Rai1 domenica 26 aprile 2026 alle ore 14.00, in diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, va in onda una nuova puntata di “Domenica In”, condotta da Mara Venier, affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio.

Gli ospiti

I Pooh presenteranno “Pooh 60: La nostra storia”, la raccolta celebrativa per festeggiare i 60 anni della band.

Sal Da Vinci, vincitore del Festival di Sanremo 2026, si racconterà tra carriera e vita privata, e si esibirà con la sua hit “Per sempre sì”, il brano che dopo aver conquistato l’Ariston sarà in gara alla 70ª edizione di Eurovision Song Contest 2026 a Vienna, dove l’artista rappresenterà l’Italia.

Patty Pravo sarà nel salotto di “Domenica In” con “Opera”, il brano presentato al Festival di Sanremo.

Per lo spazio dedicato all’attualità Mara Venier e Tommaso Cerno commenteranno i fatti della settimana insieme a Giovanna Botteri e Candida Morvillo.

Enzo Miccio racconterà Marcello Mastroianni.

Teo Mammucari intratterrà il pubblico con il gioco telefonico “La cassaforte di Domenica In”.