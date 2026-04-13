Fabio Volo su Rai3 con il nuovo programma “Kong”

Dal 13 aprile 2026, dal lunedì al venerdì alle 20.10 su Rai3, torna in tv Fabio Volo con il nuovo programma di Rai Cultura “Kong – Con la testa tra le nuvole“.
Dalla cima della Torre Branca di Milano, il programma ha come obiettivo quello di cercare di trovare risposte alle domande che contano davvero. Verranno affrontati con ospiti, in conversazioni autentiche, importanti temi dell’esistenza umana.
Accanto alle voci degli ospiti, quelle dei “compagni di viaggio“, ovvero voci del passato recuperate dall’archivio delle Teche Rai, che entrano nel dialogo come echi di un’Italia che ha già “attraversato” queste domande.
A dare voce e musica sarà la band “Selton“, con performance dal vivo che si intrecceranno con il filo della conversazione.