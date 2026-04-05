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“Filumena Marturano”, con Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo – Rai1

Redazione
di Redazione
Filumena Marturano

Su Rai1 domenica 5 aprile 2026 in prima serata va in onda “Filumena Marturano“, trasposizione filmica dell’omonimo capolavoro teatrale di Eduardo De Filippo.
La regia è di Francesco Amato. Protagonisti Vanessa Scalera e Massimiliano Gallo.

Filumena Marturano – La trama

Filumena Marturano è una donna con un passato da prostituta. Convive da anni con Domenico Soriano, un ricco pasticciere.
È lei a governare i suoi affari e l’amministrazione della casa mentre l’uomo continua a fare la bella vita illudendosi di essere ancora giovane.

Per costringerlo a sposarla, Filumena si finge in punto di morte, ma appena dopo la celebrazione del matrimonio, Domenico scopre l’inganno e chiede l’annullamento.
Solo allora la donna gli rivela che uno dei suoi tre figli, cresciuti in segreto, è in realtà suo.

Le certezze dell’uomo vacillano e il desiderio di scoprire quale dei ragazzi è sangue del suo sangue inizia a consumarlo. Per Filumena però “E figli so’ figli. E so’ tutt’eguali”.

Nel cast Vanessa Scalera, Massimiliano Gallo, Nunzia Schiano, Marcello Romolo, Anna Iodice, Vittorio Viviani, Massimiliano Caiazzo, Francesco Russo, Giovanni Scotti, Salvatore Misticone, Gino Nardella, Margherita Di Rauso, Alessandra Mantice, Clara Morlino, Carolina Rapillo, Francesca Somma, Gigio Morra.

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