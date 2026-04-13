I Cesaroni – 13 aprile – Canale 5

Su Canale 5, lunedì 13 aprile 2026, in prima serata, la nuova stagione de “I Cesaroni“.

La serie, ambientata nel quartiere romano della Garbatella, è diretta e interpretata da Claudio Amendola.

I Cesaroni – Il ritorno – La trama

Sono passati dieci anni.

Giulio Cesaroni si dedica alla famiglia, gestendo con impegno la casa e mantenendo vivi i legami con gli amici di sempre.

Walter, miglior amico di Marco Cesaroni fin dai tempi del liceo, ora lavora come cameriere nella storica bottiglieria.

La famiglia Cesaroni si è allargata: accanto a Rudi, Mimmo e Marco, che convive con la nuova compagna Virginia, c’è anche Adriano, il figlio di Marco e Virginia. Inoltre, da New York arriva Marta, figlia di Marco ed Eva.

Anche se tutto sembra procedere per il meglio, emerge un problema: la bottiglieria storica è in crisi finanziaria e rischia di essere venduta all’asta, anche a causa delle manovre nascoste del fratello di Giulio, Augusto.

Nella fiction arrivano anche due nuovi personaggi: Carlo, padre di Virginia e suocero di Marco, un uomo forte e fuori dagli schemi, e Livia, un personaggio eccentrico che aiuterà la famiglia a cercare di salvare la bottiglieria.

Si aggiungono inoltre Olmo, un ragazzo neuro divergente, e sua madre Ines.

Guest star della nuova stagione sono Paolo Bonolis e Fabio Rovazzi, entrambi nei panni di sé stessi.

Bonolis interagirà con Giulio Cesaroni all’interno della bottiglieria, creando un momento autentico e coinvolgente che arricchisce la storia.

Rovazzi farà la sua comparsa nel contesto musicale della serie, lavorando insieme a Marco Cesaroni, che ora è produttore musicale, e sta lavorando al suo disco.

Il cast

Nel cast: Claudio Amendola, Elda Alvigini, Ludovico Fremont, Matteo Branciamore, Niccolò Centioni, Federico Russo, Marta Filippi, Pietro Serpi, Valentina Bivona, Maurizio Mattioli, Ricky Memphis, Lucia Ocone, Andrea Arru, Chiara Mastalli, Paolo Bonolis, Fabio Rovazzi.