I Cesaroni – 27 aprile – Canale 5

Su Canale 5, lunedì 27 aprile 2026 in prima serata, va in onda la terza puntata della serie “I Cesaroni – Il ritorno”, diretta e interpretata da Claudio Amendola.

I Cesaroni – Il ritorno – La trama

Giulio e Carlo cercano di aiutare Adriano, il figlio di Marco e Virginia, a conquistare Federica, la ragazza di cui si è innamorato. Ma i due nonni complicano la situazione. Ad aiutare il piccolo Adriano arriverà Fabio Rovazzi, amico di Marco.

Al ristorante Walter supporta Virginia nella creazione del nuovo menù.

Marco, scoperta la cotta di Marta per Jonathan, crea un profilo fake del ragazzo per parlare con la figlia, ma le cose non vanno come previsto.

Intanto Marta riceve un’inaspettata telefonata da New York dalla mamma Eva.

Il cast

Nel cast: Claudio Amendola, Elda Alvigini, Ludovico Fremont, Matteo Branciamore, Niccolò Centioni, Federico Russo, Marta Filippi, Pietro Serpi, Valentina Bivona, Maurizio Mattioli, Ricky Memphis, Lucia Ocone, Andrea Arru, Chiara Mastalli, Paolo Bonolis, Fabio Rovazzi.