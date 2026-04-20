I Cesaroni – La trama della seconda puntata

Su Canale 5, lunedì 20 aprile 2026 in prima serata, va in onda la seconda puntata della serie “I Cesaroni – Il ritorno”, diretta e interpretata da Claudio Amendola.

I Cesaroni – Il ritorno – La trama

Continuano i lavori per trasformare la storica bottiglieria della famiglia Cesaroni in un ristorante.

Dopo aver convinto Virginia ad essere la chef del nuovo ristorante, Livia e Giulio si stupiscono quando Carlo, padre di Virginia, si rifiuta di lavorare con loro. Sarebbe stato un modo per riavvicinarsi alla figlia. Pensano, allora, che l’uomo sia coinvolto in giri poco chiari.

Intanto Virginia chiede a Walter di essere il suo sous chef, ma lui cerca in tutti i modi di auto sabotarsi, pur di non diventarlo.

Marta, la figlia di Marco Cesaroni, cerca di far ingelosire Jonathan con Olmo, ma il piano fallisce.

Il cast

Nel cast: Claudio Amendola, Elda Alvigini, Ludovico Fremont, Matteo Branciamore, Niccolò Centioni, Federico Russo, Marta Filippi, Pietro Serpi, Valentina Bivona, Maurizio Mattioli, Ricky Memphis, Lucia Ocone, Andrea Arru, Chiara Mastalli, Paolo Bonolis, Fabio Rovazzi.