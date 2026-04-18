“Il capo perfetto”, film su Rai3 – la trama

Su Rai3 sabato 18 aprile 2026 in prima serata, per il ciclo “Il grande cinema d’autore”, va in onda il film di Fernando León de Aranoa dal titolo “Il capo perfetto”, con Javier Bardem.
Il capo perfetto – La trama
Blanco, proprietario di una storica azienda spagnola di bilance industriali, amato e stimato dai dipendenti per la sua grande umanità, è in gara con la sua impresa per un premio di eccellenza locale.
Considerato da tutti un capo magnanimo, è disposto a qualunque cosa pur di risolvere i problemi dei suoi dipendenti affinché non riducano la produttività e gli consentano di aggiudicarsi l’ambito riconoscimento.
E mentre la tensione sale per la visita di ispezione della commissione del premio, Blanco inizia a collezionare una serie di errori e comici disastri che lo porteranno a dover dimostrare di essere davvero un capo perfetto…
Nel cast Javier Bardem, Manolo Solo, Almudena Amor, Óscar de la Fuente, Sonia Almarcha, Fernando Albizu, Tarik Rmili, Rafa Castejón, Celso Bugallo, Martín Páez, Yaël Belicha, Mara Guil, Nao Albet, María de Nati.