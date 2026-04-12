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Il Commissario Montalbano – Gatto e cardellino – La trama e il cast

Redazione
di Redazione
Il Commissario Montalbano

Il Commissario Montalbano ritorna su Rai1 con l’episodio “Gatto e cardellino”, con Luca Zingaretti e la regia di Alberto Sironi.

L’episodio, tratto dalle opere di Andrea Camilleri, va in onda martedì 14 aprile 2026 in prima serata.

Il Commissario Montalbano – Gatto e cardellino – Trama

A Vigata si susseguono una serie di scippi dalle modalità anomale. Lo scippatore si ferma davanti alle sue vittime, vecchiette in procinto di recarsi a messa, e, pistola alla mano, si fa consegnare la borsetta, per poi sparare mancandole.

Intanto Ignazio Coglitore ha quasi distrutto il pronto soccorso dell’ospedale di Vigata, dopo che un infermiere gli ha comunicato che sua figlia Mariuccia è incinta.

Come se non bastasse, uno stimato ginecologo, il dott. Landolina, è scomparso, dopo essere andato a pescare al molo di Vigata.

Tocca al Commissario Montalbano risolvere i casi.

Il cast

Nel cast Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo, Davide Lo Verde, Marco Cavallaro, Roberto Nobile, Giovanni Guardiano, Marcello Perracchio, Giacinto Ferro, Gigio Morra, Maria Cristina Marocco, Giorgio Bongiovanni, Olivia Spigarelli, Rosario Coppolino, Erika Ferrara, Carmelo Marchetta, Santi Consoli, Beppe Mascellino.

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