Il Commissario Montalbano – L’odore della notte – La trama e il cast

“L’odore della notte” è il titolo dell’episodio della serie Il Commissario Montalbano in onda su Rai1 martedì 7 aprile 2026 in prima serata.

L’episodio, con la regia di Alberto Sironi, è tratto dall’omonimo romanzo di Andrea Camilleri.

Il Commissario Montalbano – “L’odore della notte” – La trama

La vicenda ruota attorno alla misteriosa sparizione del ragioniere Emanuele Gargano, titolare di una finanziaria.

A Vigàta tutti credono che se la spassi all’estero con i soldi sottratti ai risparmiatori o che sia stato eliminato da qualche mafioso vittima dei suoi raggiri.

Ma la realtà è ben diversa e più dolorosa. Montalbano la scoprirà grazie alla sua incredibile capacità di leggere nel cuore dei fatti e delle persone.



Nel cast: Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo, Davide Lo Verde, Marco Cavallaro, Roberto Nobile, Giovanni Guardiano, Marcello Perracchio, Giacinto Ferro, Gigio Morra, Daniela Marazita, Leandro Amato, Salvatore Giuffrida, Claudia Fichera, Gioacchino Vassallo, Gigliola Raja.