Torna “Il Commissario Montalbano” con l’episodio “Par condicio“, tratto dall’omonimo racconto di Andrea Camilleri.

L’appuntamento è su Rai1 martedì 28 aprile 2026 in prima serata.

La regia è di Alberto Sironi.

Il Commissario Montalbano – Par condicio – La trama

Una telefonata all’alba sveglia Montalbano: in una cava di pietra è stato ritrovato il cadavere di un mafioso. Tutto lascia pensare che sia ricominciata la guerra fra due clan, ma Montalbano non ne è convinto.

Al Commissario Montalbano non quadrano molte cose: innanzitutto, perché dopo anni di pax mafiosa le due famiglie hanno ripreso ad ammazzarsi? Inoltre, alcuni particolari della morte di Angelo Bompensiero non lo convincono.

I suoi dubbi gli attirano le ire del Questore Tommaseo, la cui unica preoccupazione è che finisca subito la guerra tra famiglie. Così Tommaseo sottrae l’indagine a Montalbano, il quale si concentra su un altro caso: da qualche giorno è scomparsa una ragazza ucraina, Eva Ljubin.

Grazie ad alcune brillanti intuizioni di Catarella, Montalbano riesce a capire che la ragazza è stata rapita proprio la notte in cui è morto Angelo Bonpensiero.

Il cast

Nel cast: Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo, Davide Lo Verde, Marco Cavallaro, Roberto Nobile, Carmela Gentile, Giovanni Guardiano, Marcello Perracchio, Giacinto Ferro, Cinzia Maccagnano, Angelo Tosto, Alexandra Dinu, Tamara Tunova, Valbona Malaj, Raffaella D’Avella, Francesco Sineri.