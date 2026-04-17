“Il principe di Roma”, film su Rai Storia – La trama

Su Rai Stria sabato 18 aprile 2026 in prima serata, per il ciclo “Cinema Italia”, va in onda il film di Edoardo Falcone dal titolo “Il principe di Roma”, con Marco Giallini.
Il principe di Roma – La trama
Roma, 1829. Bartolomeo è un uomo ricco e avido che brama il titolo nobiliare più di ogni cosa.
Nel tentativo di recuperare il denaro necessario a stringere un accordo segreto con il principe Accoramboni per ottenere in moglie sua figlia, si troverà nel bel mezzo di un sorprendente viaggio a cavallo tra passato, presente e futuro.
Guidato da compagni d’eccezione dovrà fare i conti con sé stesso e conquistare nuove consapevolezze.
Nel cast Marco Giallini, Giulia Bevilacqua, Sergio Rubini, Filippo Timi, Denise Tantucci, Antonio Bannò, Liliana Bottone, Massimo De Lorenzo, Andrea Sartoretti, Giuseppe Battiston.