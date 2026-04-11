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“Il sesto giorno”, film su Rai Movie – La trama

Redazione
di Redazione
Il sesto giorno

Su Rai Movie sabato 11 aprile 2026 alle ore 21.10 va in onda il film di Roger Spottiswoode dal titolo “Il sesto giorno”, con Arnold Schwarzenegger.

Il sesto giorno – La trama

In un futuro prossimo, dove la clonazione di piante e animali è diventata una pratica corrente, ma quella degli uomini è vietata, il pilota di elicotteri Adam Gibson accompagna per un’escursione sugli sci il miliardario Drucker, magnate della clonazione.

Tuttavia, quando torna a casa, trova una copia di sé stesso: Gibson è stato clonato a sua insaputa, e dietro c’è un complotto da sventare.

Nel cast Arnold Schwarzenegger, Tony Goldwin, Taylor Anne Reid, Michael Rapaport, Robert Duvall, Michael Rooker, Sarah Wynter.

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