“Il sesto giorno”, film su Rai Movie – La trama

Su Rai Movie sabato 11 aprile 2026 alle ore 21.10 va in onda il film di Roger Spottiswoode dal titolo “Il sesto giorno”, con Arnold Schwarzenegger.

Il sesto giorno – La trama

In un futuro prossimo, dove la clonazione di piante e animali è diventata una pratica corrente, ma quella degli uomini è vietata, il pilota di elicotteri Adam Gibson accompagna per un’escursione sugli sci il miliardario Drucker, magnate della clonazione.

Tuttavia, quando torna a casa, trova una copia di sé stesso: Gibson è stato clonato a sua insaputa, e dietro c’è un complotto da sventare.

Nel cast Arnold Schwarzenegger, Tony Goldwin, Taylor Anne Reid, Michael Rapaport, Robert Duvall, Michael Rooker, Sarah Wynter.