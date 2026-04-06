“Io e te dobbiamo parlare”, la trama del film con Siani e Pieraccioni

Su Rai1 lunedì 6 aprile 2026 in prima serata va in onda il film di e con Alessandro Siani dal titolo “Io e te dobbiamo parlare”.

Insieme a Siani, nel cast Leonardo Pieraccioni, Francesca Chillemi, Brenda Lodigiani.

Io e te dobbiamo parlare – La trama

Una donna in comune, una figlia a metà e una volante per due. Antonio e Pieraldo condividono molte cose: una carriera non sempre luminosa, un sodalizio non sempre sodale, un legame di lungo corso ma un po’ ammaccato; due esistenze apparentemente troppo tranquille per due agenti di polizia che il destino ha voluto sapientemente intrecciare.

Matilde è, infatti, l’ex moglie di Antonio e l’attuale compagna di Pieraldo, Maria è la figlia di Antonio e vive con la madre e Pieraldo. E poi c’è Sara, l’affascinante poliziotta con cui Antonio ha forse avuto un passato e potrebbe avere un futuro.

Decisamente, il pericolo non era il loro mestiere… fino a quando, incredibilmente, non dovranno affrontare un caso molto intricato e rischioso che, fra sfide contro il tempo e colpi di scena, cambierà la loro vita per sempre.

Nel cast Alessandro Siani, Leonardo Pieraccioni, Francesca Chillemi, Brenda Lodigiani, Gea dall’Orto, Fulvio Falzarano, Enrico Lo Verso, Tommaso Cassissa, Euridice Axen, Sergio Friscia, Biagio Izzo, Giovanni Esposito, Peppe Lanzetta, Alan Cappelli Goetz.