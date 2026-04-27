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“La buona stella”, l’ultima puntata – La trama e il cast

Redazione
di Redazione
La buona stella

Su Rai1 lunedì 27 aprile 2026 in prima serata va in onda la terza e ultima puntata della serie tv dal titolo “La buona stella”, con la regia di Luca Brignone.

Tra gli interpreti Miriam Dalmazio, Filippo Scicchitano, Francesco Arca, Laura Cravedi.

La buona stella – La trama

Stella e Valerio interrogano un testimone legato al passato di entrambi.

Simone, Alessia e Giada trovano ospitalità in un campeggio. Eppure, la minaccia dalla quale fuggono riesce a trovarli anche lì dove si sono nascosti.
Simone, Alessia e Giada sono costretti nuovamente a fuggire.

Stella e Valerio sono sulle tracce di Simone.

Il cast

Nel cast: Miriam Dalmazio, Filippo Scicchitano, Francesco Arca, Laura Cravedi, Claudio Corinaldesi, Massimo De Santis, Alessio Praticò, Elena SophiaSenise, Pino Torcasio, Francesca Giovannetti, Luca Merlo Pich, Fabrizio Sabatucci, Corrado Tedeschi, Giancarlo Ratti, Massimiliano Franciosa, Stefano Fabrizi, Francesco Meoni.

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