“La buona stella” – Seconda puntata – La trama e il cast

Su Rai1 lunedì 20 aprile 2026 in prima serata va in onda la seconda puntata della serie tv dal titolo “La buona stella”, con la regia di Luca Brignone.
Tra gli interpreti Miriam Dalmazio, Filippo Scicchitano, Francesco Arca, Laura Cravedi.
La buona stella – La trama
Simone riesce a rubare un camper, sul quale si mette in viaggio assieme ad Alessia e Giada.
Stella, invece, viene convocata da Valerio: le darà una possibilità di dimostrare che ha ragione, indagheranno assieme.
Alessia inizia ad avere dubbi soprattutto per i pericoli ai quali sta esponendo Giada.
Il cast
Nel cast: Miriam Dalmazio, Filippo Scicchitano, Francesco Arca, Laura Cravedi, Claudio Corinaldesi, Massimo De Santis, Alessio Praticò, Elena SophiaSenise, Pino Torcasio, Francesca Giovannetti, Luca Merlo Pich, Fabrizio Sabatucci, Corrado Tedeschi, Giancarlo Ratti, Massimiliano Franciosa, Stefano Fabrizi, Francesco Meoni.