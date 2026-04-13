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“La buona stella”, serie tv su Rai1

Redazione
di Redazione
La buona stella

Su Rai1 al via lunedì 13 aprile 2026 in prima serata la nuova serie tv dal titolo “La buona stella”, con la regia di Luca Brignone.

Tra gli interpreti Miriam Dalmazio, Filippo Scicchitano, Francesco Arca, Laura Cravedi.

La buona stella – La trama

Simone, dopo una visita dal medico sportivo, si convince di avere una grave malattia. Più tardi, quello stesso giorno, è testimone di una violenta
sparatoria.

Sulla scena del crimine trova una borsa piena di soldi e la prende.

Stella, al suo primo giorno di lavoro sul campo dopo un anno di stop forzato, si trova a indagare proprio su quella sparatoria.

Simone, raggiunta la famiglia in Calabria, capisce di aver commesso un errore fatale nel portare via quei soldi.

Il cast

Nel cast: Miriam Dalmazio, Filippo Scicchitano, Francesco Arca, Laura Cravedi, Claudio Corinaldesi, Massimo De Santis, Alessio Praticò, Elena Sophia Senise, Pino Torcasio, Francesca Giovannetti, Luca Merlo Pich, Fabrizio Sabatucci, Corrado Tedeschi, Giancarlo Ratti, Massimiliano Franciosa, Stefano Fabrizi, Francesco Meoni.

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