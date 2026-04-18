“La Confessione” – 18 aprile – Gli ospiti

Su Rai3 sabato 18 aprile 2026 alle ore 20.15 appuntamento con il programma “La Confessione”, condotto da Peter Gomez.

Ospiti della puntata Monica Maggioni e Brunori Sas.

Monica Maggioni, che ha ricoperto prestigiosi incarichi, tra i quali quello di presidente della Rai, racconterà la sua lunga carriera di giornalista e parlerà dei recenti eventi di politica estera.

L’ex direttrice del Tg1, che conduce il programma “In Mezz’ora”, dal 20 aprile sarà su Rai3 in prima serata con “Newsroom”.

Brunori Sas, cantautore molto amato dal pubblico, parlerà della sua vita in Calabria dove, dopo una parentesi a Siena per l’università, ha scelto di tornare per scrivere le sue canzoni.