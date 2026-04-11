“La Confessione” – Gli ospiti – 11 aprile

Su Rai3 sabato 11 aprile 2026 alle ore 20.15 nuovo appuntamento con il programma “La Confessione”, condotto da Peter Gomez.
Ospiti della puntata Marco Damilano e Fabio Volo.
Marco Damilano, che su Rai3 conduce il programma “Il cavallo e la torre”, ripercorrerà la sua carriera di giornalista e analizzerà l’attuale scenario politico italiano.
Fabio Volo racconterà il suo percorso professionale dagli esordi ai nuovi progetti.
Da lunedì 13 aprile 2026 su Rai3 condurrà un nuovo programma dal titolo “Kong – Con la testa tra le nuvole”.