“La pelle del mondo” – 11 aprile – Gli ospiti

Su Rai3 sabato 11 aprile 2026 in prima serata sesto appuntamento con “La pelle del mondo“, il nuovo programma di Rai Cultura dedicato alla vita sulla Terra, alla biosfera e al ruolo delle piante nel nostro futuro.

“La pelle del mondo” è condotto da Stefano Mancuso, docente universitario, scienziato e saggista di fama internazionale. Ad accompagnarlo in questo viaggio, l’attore Lillo Petrolo, da sempre attento ai temi della natura e dell’ambiente.

Le piante rappresentano una forma di comunità dalla quale gli umani dovrebbero trarre maggiore ispirazione. Se ne discuterà con Antonio Dimartino, Padre Guidalberto Bormolini, Mario Brunello, Paolo Buonvino, Stefania Evangelista.

Corrado Guzzanti torna nei panni di Vulvia con il suo inconfondibile Rieducational Channel; Maccio Capatonda propone il surreale Podcast sostenibile; Chiara Francini dà voce ad alberi straordinari, a ciò che hanno visto, retto, sopportato, mentre il mondo intorno cambiava e loro restavano.