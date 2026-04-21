“L’angelo dei muri”, film su Rai5 – La trama

Su Rai5, martedì 21 aprile 2026 alle ore 22.45, va in onda il film di Lorenzo Bianchini dal titolo “L’angelo dei muri“.
L’angelo dei muri – La trama
A Trieste, l’anziano Pietro vive in un appartamento di un vecchio palazzo. Ma un giorno riceve lo sfratto.
Lui non vuole andarsene e mette in atto una strategia per continuare a vivere segretamente dentro casa.
Decide così di nascondersi dietro un muro costruito in casa.
L’arrivo improvviso di una madre disperata con la sua bambina ipovedente sconvolgerà quella misteriosa convivenza.
Il cast
Nel cast Pierre Richard, Iva Krajnc, Gioia Heinz, Arthur Defays, Paolo Fagiolo.