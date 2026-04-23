“Macbeth” di Verdi – Rai5

Rai Cultura propone su Rai5 giovedì 23 aprile 2026 in prima serata Macbeth, il capolavoro di Giuseppe Verdi.
Lo spettacolo è andato in scena al Teatro Regio di Torino nella Stagione d’Opera 2025-2026.
Si tratta di un nuovo allestimento Teatro Regio Torino, in coproduzione con Teatro Massimo di Palermo.
Sul podio il Maestro Riccardo Muti.
La regia è di Chiara Muti.
Le scene sono di Alessandro Camera, i costumi di Ursula Patzak, le luci di Vincent Longuemare. La coreografia è di Simone Valastro.
Il melodramma in quattro atti di Verdi, su libretto di Francesco Maria Piave e Andrea Maffei tratto dall’omonima tragedia di William Shakespeare, fu rappresentato la prima volta nel 1847 al Teatro della Pergola di Firenze.
Macbeth – Personaggi e interpreti
Macbeth: Luca Micheletti;
Banco: Maharram Huseynov;
Lady Macbeth: Lidia Fridman;
Dama Di Lady Macbeth: Chiara Polese;
Macduff: Giovanni Sala;
Malcolm: Riccardo Rados;
Il medico: Luca Dall’Amico;
Un domestico: Eduardo Martínez;
Il sicario: Tyler Zimmerman;
L’araldo: Daniel Umbelino.
Orchestra e Coro del Teatro Regio Torino.
Maestro del Coro Piero Monti.