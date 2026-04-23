“Macbeth” di Verdi – Rai5

Rai Cultura propone su Rai5 giovedì 23 aprile 2026 in prima serata Macbeth, il capolavoro di Giuseppe Verdi.

Lo spettacolo è andato in scena al Teatro Regio di Torino nella Stagione d’Opera 2025-2026.

Si tratta di un nuovo allestimento Teatro Regio Torino, in coproduzione con Teatro Massimo di Palermo.

Sul podio il Maestro Riccardo Muti.

La regia è di Chiara Muti.

Le scene sono di Alessandro Camera, i costumi di Ursula Patzak, le luci di Vincent Longuemare. La coreografia è di Simone Valastro.

Il melodramma in quattro atti di Verdi, su libretto di Francesco Maria Piave e Andrea Maffei tratto dall’omonima tragedia di William Shakespeare, fu rappresentato la prima volta nel 1847 al Teatro della Pergola di Firenze.

Macbeth – Personaggi e interpreti

Macbeth: Luca Micheletti;

Banco: Maharram Huseynov;

Lady Macbeth: Lidia Fridman;

Dama Di Lady Macbeth: Chiara Polese;

Macduff: Giovanni Sala;

Malcolm: Riccardo Rados;

Il medico: Luca Dall’Amico;

Un domestico: Eduardo Martínez;

Il sicario: Tyler Zimmerman;

L’araldo: Daniel Umbelino.

Orchestra e Coro del Teatro Regio Torino.

Maestro del Coro Piero Monti.