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“Macbeth” di Verdi – Rai5

Redazione
di Redazione
Macbeth di Verdi al Teatro Regio di Torino

Rai Cultura propone su Rai5 giovedì 23 aprile 2026 in prima serata Macbeth, il capolavoro di Giuseppe Verdi.
Lo spettacolo è andato in scena al Teatro Regio di Torino nella Stagione d’Opera 2025-2026.

Si tratta di un nuovo allestimento Teatro Regio Torino, in coproduzione con Teatro Massimo di Palermo.

Sul podio il Maestro Riccardo Muti.
La regia è di Chiara Muti.
Le scene sono di Alessandro Camera, i costumi di Ursula Patzak, le luci di Vincent Longuemare. La coreografia è di Simone Valastro.

Il melodramma in quattro atti di Verdi, su libretto di Francesco Maria Piave e Andrea Maffei tratto dall’omonima tragedia di William Shakespeare, fu rappresentato la prima volta nel 1847 al Teatro della Pergola di Firenze.

Macbeth – Personaggi e interpreti

Macbeth: Luca Micheletti;
Banco: Maharram Huseynov;
Lady Macbeth: Lidia Fridman;
Dama Di Lady Macbeth: Chiara Polese;
Macduff: Giovanni Sala;
Malcolm: Riccardo Rados;
Il medico: Luca Dall’Amico;
Un domestico: Eduardo Martínez;
Il sicario: Tyler Zimmerman;
L’araldo: Daniel Umbelino.

Orchestra e Coro del Teatro Regio Torino.
Maestro del Coro Piero Monti.

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