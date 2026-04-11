“Morgane – Detective geniale” – 11 aprile – La trama

Su Rai2 sabato 11 aprile 2026 in prima serata va in onda l’ultima puntata della quinta stagione della serie “Morgane – Detective geniale”.
Due gli episodi in programma: “Dobbiamo parlare” e “Supernova”.
La regia è di Vincent Jamain.
Morgane – Detective geniale – La trama degli episodi
Nell’episodio “Dobbiamo parlare”, Morgane e Karadec si trovano ad affrontare un caso molto complesso: la morte del direttore di un prestigioso hotel di lusso di Bruges.
Proprio quando i rapporti tra loro sembrano essersi definitivamente deteriorati, i due investigatori si imbarcano in un’avventura fiamminga che potrebbe riservare delle sorprese.
Nell’ultimo episodio, “Supernova”, Morgane affronta la prova finale: l’esame orale per entrare in polizia.
Davanti a una giuria impassibile ed esigente, la protagonista abbandona la tradizionale presentazione delle sue qualità per raccontare con passione un’indagine.
Il cast
Nel cast Audrey Fleurot, Mehdi Nebbou, Bruno Sanches, Marie Denarnaud, Bérangère McNeese, Cypriane Gardin.