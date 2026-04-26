“Notte prima degli esami – Oggi” – Film su Rai Movie

Su Rai Movie, domenica 26 aprile 2026 in prima serata, il film di Fausto Brizzi dal titolo “Notte prima degli esami – Oggi“.
“Notte prima degli esami – Oggi” – La trama
Luca è alle prese con una nuova storia d’amore. Incontra infatti Azzurra, una biologa marina estroversa e poco più grande di lui che lo trascina in spericolate avventure metropolitane.
Anche a casa di Luca la situazione è complicata. Infatti suo padre Paolo è un eterno bambino che combina guai a ripetizione.
A legare il tutto le avventure goliardiche e spensierate del gruppo di amici che si trova ad affrontare le prime complicate prove della vita.
Il cast
Nel cast Nicolas Vaporidis, Carolina Crescentini, Giorgio Panariello, Serena Autieri, Chiara Mastalli, Sarah Maestri, Andrea De Rosa, Eros Galbiati, Franco Interlenghi, Armando Pizzuti, Paola Onofri.