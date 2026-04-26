HomeTelevisione"Notte prima degli esami - Oggi" - Film su Rai Movie
Televisione

“Notte prima degli esami – Oggi” – Film su Rai Movie

Redazione
di Redazione
Notte prima degli esami - Oggi

Su Rai Movie, domenica 26 aprile 2026 in prima serata, il film di Fausto Brizzi dal titolo “Notte prima degli esami – Oggi“.

“Notte prima degli esami – Oggi” – La trama

Luca è alle prese con una nuova storia d’amore. Incontra infatti Azzurra, una biologa marina estroversa e poco più grande di lui che lo trascina in spericolate avventure metropolitane.

Anche a casa di Luca la situazione è complicata. Infatti suo padre Paolo è un eterno bambino che combina guai a ripetizione.

A legare il tutto le avventure goliardiche e spensierate del gruppo di amici che si trova ad affrontare le prime complicate prove della vita.

Il cast

Nel cast Nicolas Vaporidis, Carolina Crescentini, Giorgio Panariello, Serena Autieri, Chiara Mastalli, Sarah Maestri, Andrea De Rosa, Eros Galbiati, Franco Interlenghi, Armando Pizzuti, Paola Onofri.

Mostre

Luigi Norfini in mostra a Lucca e a Pescia

“Il pittore del Re. Luigi Norfini nell’Italia del Risorgimento”
Read more

La Resurrezione di Cristo di Tintoretto in mostra a La Spezia

La Resurrezione di Cristo
Read more
La Sapienza Università di Roma - Foto di Diego Pirozzolo
Fondazione Roma Sapienza, “Arte in luce” XI edizione

CINEMA

TELEVISIONE

Advertisement

Acquista su AMAZON

Libri

Musica

Abbigliamento

Elettronica

Giardino e Giardinaggio

In qualità di Affiliato Amazon Bit Culturali riceve un guadagno dagli acquisti idonei